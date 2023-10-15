وزير الإنتاج الحربي يتوجه إلى كوريا الجنوبية للمشاركة بمعرض الصناعات الدفاعية "ADEX 2023"

يتوجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، إلى دولة كوريا الجنوبية لحضور فعاليات معـرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2023"، والمقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

المعرض فرصة هامة للاطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، أن مشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي فى هذا المعرض تعد فرصة هامة للاطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي بهدف تطوير وإنتاج نظم التسليح والذخائر.

وأوضح أنه من المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عددًا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المعرض حول تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية ومحاكيات التدريب، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، كما سيقوم بتوجيه الدعوة لبعض الشركات المشاركة بالمعرض للمشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" المزمع إقامته فى مصر بشهر ديسمبر المقبل.

المعرض يشهد مشاركة عدد ٣٧٠ شركة من ٣٢ دولة

وأوضح أن الوزير "محمد صلاح" أشاد بما يشهده معرض "ADEX" من تطور في أعداد الشركات العالمية المشاركة فيه؛ فقد شهد المعرض مشاركة عدد 370 شركة من (32) دولة في نسخة عام 2015، وحضر في نسخة عام 2017 عدد (405) شركة من (33) دولة، بينما شارك عدد (440) شركة من (28) دولة في نسخة عام 2021، ومن المتوقع أن تشهد نسخة العام الجاري مشاركة عدد أكبر من الشركات، ونوه "بكر" إلى أن "ADEX" يعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا، ويتم إقامته كل عامين، وتشارك فيه العديد من الشركات العالمية الكبرى الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية وذلك لعرض منتجاتها الحديثة والمتطورة في هذا المجال.

يذكر أن نسخة هذا العام من المعرض ستشهد عرض طائرات عسكرية (مقاتلة، نقل، شحن،....) وطائرات مدنية ومروحيات ذات الاستخدام العسكري والمدني إلى جانب الطائرات المسيرة (الدرونز) والأقمار الصناعية ومعدات عسكرية وأجهزة محاكاة ومركبات مدرعة وغير مدرعة وأنظمة أسلحة برية وبحرية.