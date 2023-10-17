الوحدات المحلية بدمياط تنفذ حملة لشفط مياه الأمطار من الشوارع

نفذت الوحدات المحلية في محافظة دمياط صباح اليوم حملة لشفط مياه الأمطار من الشوارع.

وشهدت محافظة دمياط في الساعات الأولى من صباح اليوم هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق شوارع عدة.

وتحركت حملات برئاسة المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر في دمياط، وبإشراف نواب المدينة والمشرف العام على قطاع النظافة؛ لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع رأس البر باستخدام معدات وسيارات الوحدة، ومتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على تسهيل حركة المرور في شوارع المدينة، خاصة في محيط المدارس والمنشآت التعليمية. وجاري استكمال الأعمال.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لتصريف تجمعات مياه الأمطار التي نتجت عن تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء. كما قامت الوحدات المحلية في المراكز والمدن بتكثيف جهودها وإرسال الفرق الفنية والمعدات لرفع تجمعات المياه في الشوارع، بهدف منع تجمعها في بعض المناطق وعدم إعاقة حركة المرور وتأثيرها على المارة.

وأكدت محافظ دمياط استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات حتى انتهاء هذه الأمطار وتمركز المعدات في الشوارع لرفع أي تجمعات للمياه بشكل دوري.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط رفع درجة الاستعداد التام والتأهب لمواجهة الأمطار المتوقعة، وذلك وفقًا لخرائط الطقس والتنبؤات بسقوط الأمطار.

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أنه تم تنفيذ خطة الانتشار وتمركز المعدات، التي تم إعدادها قبل موسم الشتاء، وتدريب الفرق على تنفيذها.