الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك.. توافق مصري أمريكي بشأن المدنيين في غزة وإعلان مقررات السادس الابتدائي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

السيسى وبايدن يتوافقان بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات لغزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطًا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

https://www.dostor.org/4526370

"التعليم" تُعلن مقررات الصف السادس الابتدائي لاختبار شهر أكتوبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المقررات الدراسية، للصف السادس الابتدائي، لاختبار أول امتحانات الشهر في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 /2024، عن شهر أكتوبر.

https://www.dostor.org/4526326

براتب 3 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرص عمل لأصحاب المؤهلات المتوسطة

أعلنت وزارة العمل توفير فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 سنة وذلك بأحد مصانع إنتاج الألبان بدمياط وبراتب 3000 جنيه.

https://www.dostor.org/4526311

لافيينا يواجه بتروجت والاتصالات يصطدم بغزل المحلة وأبوقير يستصيف دجلة فى دورى المحترفين

تقام اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات في ختام الأسبوع الرابع لمسابقة دوري المحترفين، حيث يلتقي لافيينا مع بتروجت بملعب الأسيوطي ويستضيف أبوقير للأسمدة فريق وادي دجلة في الرابعة عصرا ويحل غزل المحلة ضيفا على الاتصالات في السادسة والنصف مساء.

 

https://www.dostor.org/4526438

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

علقت إسرائيل على الفيديو الذي نشرته كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، لإحدى الأسيرات في غزة، وهي تتكلم العبرية.

وحسب التعليق المرافق للمقطع، فإن الفتاة أسرت في اليوم الأول من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.

https://www.dostor.org/4526419

مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قرارًا بأغلبية الحزبين يدعم إسرائيل

مرر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بأغلبية أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري أعلن فيه عن دعم إسرائيل في حربها ضد حماس التي تدور في قطاع غزة بالأراضي المحتلة.

https://www.dostor.org/4526426

وزارة التربية والتعليم للصف السادس الإبتدائى أخبار فاتتك الأخبار السياسية وزارة العمل

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