مجلس الشيوخ الأمريكى يمرر قرارا بأغلبية الحزبين عن دعم إسرائيل

مرر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بأغلبية أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري أعلن فيه دعم إسرائيل في حربها ضد حماس والتي تدور في قطاع غزة بالأراضي المحتلة.

وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، قد التقى أمس الأحد، وفدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي سافر إلى إسرائيل، بقيادة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية في بيان، الأحد، إن "أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا على الدعم الحزبي لدولة إسرائيل"، خلال الاجتماع في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب.

وبحسب البيان، انضم إلى شومر السيناتوران الجمهوريان ميت رومني وبيل كاسيدي، والسيناتوران الديمقراطيان مارك كيلي وجاكي روزين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمرت، الأحد، بإرسال مجموعة حاملة طائرات هجومية ثانية إلى شرق البحر المتوسط، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، بينما تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها في قطاع غزة.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يوم الأحد إنه سيعمل مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة لتجميع حزمة سخية من المساعدات لإسرائيل في زمن الحرب.