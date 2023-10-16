"التعليم" تُعلن مقررات الصف السادس الابتدائى لاختبار شهر أكتوبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المقررات الدراسية، للصف السادس الابتدائي، لاختبار أول امتحانات الشهر في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 /2024، عن شهر أكتوبر.

مقرر شهر أكتوبر

فى مادة اللغة العربية جاءت كالتالي:

الموضوع الأول

الموضوع الثاني

فى مادة الرياضيات

الوحدات 1 2

الوحده 3: حتي درس 3

فى مادة العلوم

الوحدة الأولى:

المفهوم 1

المفهوم 2 حتى نشاط 8

فى مادة الكونكت ( Unit 1 & Unit 2 )

فى مادة الدراسات

الوحدة الأولى

فى مادة تكنولوجيا المعلومات

المحور الأول: الدورس 1 2 3 4 5 6 7

فى مادة الدين الإسلامي

الموضوع الأول

الموضوع الثاني

فى مادة المهارات المهنية

المحور الأول: الموضوع 1 2 3 4 5 6

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات شهر أكتوبر، ستكون فيما تم تدريسه حتى 31 /10/ 2023، وقد يختلف مقرر أكتوبر من مدرسة لأخرى حسب خطة كل منها.

خريطة العام الدراسي الجديد

وانطلق العام الدراسي الحالي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في جميع مدارس الجمهوريه، وبدأ العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وينتهي يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

ويوم 27 يناير 2024 تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، وتمتد لأسبوعين، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

على أن يأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، على هذا النحو:

في يوم الأحد 14 يناير 2024، بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد.

وفي يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات).