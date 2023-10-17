عاجل.. إسرائيل تعلن قصف أهدافا لـ"حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، قصفه أهدافًا لحزب الله في لبنان.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من نشر "حزب الله" لفيديو قال إنه لعملية استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية في تلة الجرداح بمنطقة الضهيرة جنوب لبنان بصاروخ موجه.

حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع إسرائيلية

وقال حزب الله اللبناني، إنه استهدف 5 مواقع إسرائيلية، وذلك في ظل توترات مستمرة تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أيام.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحزب استهدف مواقع مسكاف عام، وخربة المنارة، وهرمون، وريشا، ورامية.

وظهر الإثنين، قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة الضهيرة وبلدة يارين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

واعتبر الجيش الإسرائيلي، الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة، مع تكرار الاشتباكات والقصف المتبادل مع فصائل فلسطينية وحزب الله اللبناني.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، السبت الماضي، اشتعلت الجبهة الشمالية، حيث صارت وتيرة القصف والاشتباكات يومية، فضلًا عن محاولات تسلل متكررة داخل إسرائيل.