حسين الشحات يعلق على تعادل منتخب مصر أمام الجزائر

أعرب حسين الشحات، جناح الأهلي والمنتخب الوطني الأول عن سعادته بالتعادل الإيجابي الذي حققته الفراعنة أمام منتخب الجزائر.

وقال الشحات، في تصريحات متلفزة عقب نهاية المباراة:"منتخب مصر كبير إفريقيا ويضم مجموعة من اللاعبين الكبار، مثل محمد صلاح وغيرهم من النجوم، الحمد على النتيجة كانت مباراة قوية، واجهنا خصم قوي، فهي كانت بمثابة ديربي عربية".

وأشار الشحات إلى أن الإمارات تعد بلد مصر الثاني، ليس غريب على الإمارات أو شعبه هذا الاستقبال الرائع.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين مصر والجزائر في اللقاء الودي المقام مساء اليوم في الإمارات.

الشوط الأول

سيطر منتخب الجزائر على مجريات الربع ساعة الأول وسط تحفظات من منتخبنا الوطني.

وكانت أخطر الفرص مبكرًا في الدقيقة 3 بعرضية من أمين غويري، لكن تصدى لها محمد الشناوي، وفي الدقيقة 17 سدد تريزيجيه كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ماندريا حارس الجزائر.

وسدد صلاح في الدقيقة 19 أخطر كرات اللقاء داخل منطقة الجزاء، جاءت في عارضة حارس الجزائر.

وطرد حكم اللقاء محمد هاني، ظهير أيمن المنتخب، مباشرة بعد تدخله القوي على ظهير الجزائر أحمد توبة بالدقيقة 26، واضطر روي فيتوريا لإخراج أحمد سيد "زيزو" والدفع بعمر كمال بدلًا من هاني الذي طرد.

وبالدقيقة 45 أضاع مصطفى محمد هدفًا مؤكدًا، بعدما انفرد بحارس المرمى ووضع الكرة في المرمى الخالي، لكن رامي بن سبعيني أنقذها من على خط المرمى.

الشوط الثاني

وألغى حكم اللقاء هدفًا لعيسى ميندي برأسية في الشناوي، بالدقيقة 53 بعد العودة لتقنية "الفار" وتؤكد تسلل على مدافع الجزائري.

أمين جويري تسديدة بالدقيقة 57، تصدى لها الشناوي.

وبالدقيقة 60 سدد حمدي فتحي رأسية، تصدى لها حارس الحزائر.

وشهدت الدقيقة 62 التقدم لصالح مصر، عن طريق حمدي فتحي بضربة رأسية من متابعة لرأسية علي جبر، بعد ركلة حرة مباشرة نفذها محمود حسن تريزيجيه من الجهة اليسرى.

وسدد عمر مرموش بالدقيقة 71، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ماندريا.

وتألق الشناوي أمام تسديدة فارس شعيبي بالدقيقة 85.

وتعملق الشناوي مرتين في الدقيقة الأخيرة أمام تسديدة رياض محرز وفارس شعيبي.

وأضاع عمر مرموش انفرادًا كاملًا بالدقيقة الثانية من وقت بدل الضائع، بعدما تصدى حارس الجزائر لكرته.

وتمكن إسلام سليماني من منح الجزائر التعادل بالدقيقة الرابعة من وقت بدل الضائع من رأسية فشل الشناوي في التصدي لها.

تشكيل المنتخب.. صلاح يقود الهجوم ومحمد حمدى أساسيًا أمام الجزائر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- علي جبر- محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي- محمد النني- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"– محمد صلاح- مصطفى محمد.