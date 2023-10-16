محمد الشناوي: لاعبو المنتخب كانوا رجالاً ومعسكر الإمارات كان مختلفًا

قال محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، إن لاعبي الفراعنة كانوا على قدر المسؤولية في لقاء اليوم أمام الجزائر.

ونجح المنتخب المصري في تقديم مباراة قوية أمام نظيره الجزائري رغم النقص العدد منذ الدقيقة 26 في الشوط الأول.

وتعادل الجزائر بصعوبة أمام منتخب مصر بهدف في الوقت بدل الضائع.

وقال الشناوي في تصريحات عقب اللقاء عبر قنوات “أبو ظبي”:“كنا واخدين المعسكر بشكل كويس عشان التركيز على بطولة أمم إفريقيا، كل اللاعبين بدون استثناء كانوا مركزين”.

أضاف: “نضع كل السيناريوهات خلال المباراة حتى بعد الطرد، أداء اللاعبين كان جيدا والتزمنا بتعليمات المدرب خلال المباراة”.

محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر: نضع كل السيناريوهات خلال المباراة حتى بعد الطرد



"أداء اللاعبين كان جيدا والتزمنا بتعليمات المدرب خلال المباراة"#الرياضة_اليوم#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/o82Pq5QypR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2023

تشكيل المنتخب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح - مصطفى محمد.

أما عن تشكيل الجزائر أمام مصر، فشهد تواجد رياض محرز، سعيد بن رحمة أساسيين، لمواجهة “الفراعنة”.

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال - رامي بن سبعيني - أحمد توبة - عيسى ماندي.

خط الوسط: رضا زروقي - سفيان فيجولي – رياض محرز

خط الهجوم: فارس شعيبي – سعيد بن رحمة – أمين غويري.

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل مواجهة نظيره الجزائري مساء اليوم الإثنين وديًا في الإمارات.

ويقود هجوم الفراعنة في لقاء اليوم محمد صلاح ويجاوره مصطفى محمد ومحمود حسن “تريزيجيه”، بينما يبدأ محمدي حمدي أساسيًا في مركز الظهير الأيسر بدلًا من أحمد فتوح.

ويبدأ في وسط الملعب الثلاثي محمد النني، حمدي فتحي وأحمد سيد “زيزو”.