الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مهاجم الجزائر: مواجهة الديربى مع مصر "صعبة" والحمد لله على التعادل

إسلام سليماني
إسلام سليماني

أكد إسلام سليماني، مهاجم منتخب الجزائر، صعوبة اللقاء الذي جمع منتخب بلاده أمام منتخب مصر اليوم الاثنين.

وقال سليماني في تصريحات لقناة أبوظبي بعد اللقاء:مباريات الديربي تلعب على جزيئات صغيرة والحمدلله أننا أدركنا التعادل.

وأضاف: اللقاء كان صعبًا.. ولم يتوقع أحد فوز طرف على الآخر قبل اللقاء وأحيانًا الفرق المنقوصة تلعب بجرأة أكبر وشجاعة.

وفرض المنتخب الجزائري التعادل 1-1 على نظيره المصري في المباراة التي جمعت بينهما في أبوظبي اليوم الاثنين.

ولعب المنتخب المصري أغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب محمد هاني في الدقيقة 26.

ورغم النقص العددي، سجل حمدي فتحي هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 62، لكن اسلام سليمان أنقذ الجزائر من الهزيمة، بعد أن سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة.

تشكيل الجزائر أمام مصر

أما عن تشكيل الجزائر أمام مصر، فشهد تواجد رياض محرز، سعيد بن رحمة أساسيين، لمواجهة الفراعنة.

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال - رامي بن سبعيني - أحمد توبة - عيسى ماندي.

خط الوسط: رضا زروقي - سفيان فيجولي – رياض محرز.

خط الهجوم: فارس شعيبي –  سعيد بن رحمة –  أمين غويري.

إسلام سليماني منتخب الجزائر الجزائر منتخب مصر مصر

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