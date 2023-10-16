الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب الجزائر أمام مصر وديا.. رياض محرز أساسيا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

كشف جمال بلماضي، المدير الفني لـ الجزائر، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة مصر، في المباراة الودية التي ستجمعهما على ستاد هزاع بن عياد بالإمارات، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والجزائر والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مصر والجزائر، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناتي ON TIME SPORTS 1، AD SPORTS 1.

تشكيل الجزائر أمام مصر

أما عن تشكيل الجزائر أمام مصر، فشهد تواجد رياض محرز، سعيد بن رحمة أساسيين، لمواجهة “الفراعنة”.

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال - رامي بن سبعيني - أحمد توبة - عيسى ماندي.

خط الوسط: رضا زروقي - سفيان فيجولي – رياض محرز

خط الهجوم: فارس شعيبي –  سعيد بن رحمة –  أمين غويري.

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل مواجهة نظيره الجزائري مساء اليوم الإثنين وديًا في الإمارات.

ويقود هجوم الفراعنة في لقاء اليوم محمد صلاح ويجاوره مصطفى محمد ومحمود حسن “تريزيجيه”، بينما يبدأ محمدي حمدي أساسيًا في مركز الظهير الأيسر بدلًا من أحمد فتوح.

ويبدأ في وسط الملعب الثلاثي محمد النني، حمدي فتحي وأحمد سيد “زيزو”.

تشكيل المنتخب.. صلاح يقود الهجوم ومحمد حمدى أساسيًا أمام الجزائر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح  - مصطفى محمد.

 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر الودية أمام الجزائر، اليوم، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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