بالتزامن مع الرياح المحملة بالأتربة.. 6 نصائح للوقاية من أمراض الربو

الربو مرض رئوي يؤدي إلى تضييق المسالك الهوائية وانسدادها بالمخاط الزائد، وبالتالي يعاني الشخص من مشاكل في التنفس، وتتمثل أعراض الربو في الصفير والتعب والسعال وضيق الصدر وحتى الضعف، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي الربو إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات في البلاد.

ويمكن أن تعزى أسباب الربو إلى حبوب اللقاح، وعث الغبار، والريش، والدخان، والأبخرة، والتلوث، لذلك سيكون من الضروري على المرء أن يطلب العلاج دون أي تأخير، إذ يتعين عليك اتباع التعليمات التي يقدمها الطبيب فقط ويجب أن تعلم أن الأعراض يتم التحكم فيها عن طريق الأدوية فقط.

نصائح للوقاية من الربو

وقدم موقع "Top Sante" الفرنسي المعني بأخبار ومعلومات في مختلف جوانب الصحة وأسلوب العيش، عدد من النصائح للتعامل مع الربو أبرزها كالتالي:

- اجلس مع الطبيب واتخاذ قرار بشأن خطة العلاج المناسب. سيتم وصف دواء واحد لإدارة أعراض الربو، ولا ينبغي عليك العلاج الذاتي لأن القيام بذلك قد يكون محفوفًا بالمخاطر.

- تناول موسعات الشعب الهوائية وهي أدوية مفيدة لتسهيل التنفس عن طريق إرخاء عضلات الرئتين وتوسيع الشعب الهوائية، حيثُ يمكنهم المساعدة في التعامل مع أعراض الربو، ويجب عليك تناول الدواء بالجرعة المذكورة، ولا تخطي الدواء على الإطلاق.

- إذا تم اكتشاف إصابتك بالربو الحاد، يتم إعطاء الحقن التي تحتوي على أدوية تسمى العلاجات البيولوجية للمريض، حيث يمكن أن تساعد في السيطرة على أعراض الربو، ولا ينصح بهذه الأدوية للجميع.

- يجب على المصاب بالربو أن يقوم بتمارين التنفس لتحسين قدرة الرئة، حيثُ يمكنك سؤال الخبير عن التمارين المناسبة لك.

- اتباع نظام غذائي متوازن، حيثُ سيكون من الضروري بالنسبة لك أن تأكل جيدًا، ويجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، مثل: الحلويات والحلويات والمشروبات الغازية والكولا.

- مارس الرياضة يوميًا لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم وستشعر بالتحسن بالتأكيد، لكن لا تقم بأي أنشطة صارمة، حيث يتعين عليك التحدث إلى مدرب اللياقة البدنية قبل البدء في أي روتين لياقة بدنية.