الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ سوهاج يلتقي خريجي دورات إعداد المدربين TOT

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، خريجي دورات إعداد المدربين tot، بحضور حاتم مزيد مدير عام شئون العاملين بديوان عام المحافظة.

وأوضح نائب محافظ سوهاج،  أن اللقاء تناول مناقشة سبل الاستفادة من الخريجين  في التدريب وتطوير الأداء العام للموظفين وتنمية قدراتهم، وعبر نائب المحافظ عن تقديره لجهود المشاركين في الدورة، مشيدا بالمهارات والخبرات التي اكتسبوها خلال البرنامج التدريبي.

وأشار القاضي،  إلى أن تلك الخطوة تعد جزءًا من جهود محافظة سوهاج لتعزيز قدرات المدربين وتحسين أداء الموظفين، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع التدريب في المحافظة، مؤكدا على أهمية  هذه الدورات في تأهيل المشاركين في تطوير مهاراتهم في مجال التدريب والتعليم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتطوير منظومة التدريب في المحافظة.

 

ومن جانبهم أعرب الخريجون عن تقديرهم للفرصة التي قدمت لهم للمشاركة في دورة اعداد المدربين، وأعربوا عن استعدادهم للمساهمة في تطوير وتنمية المنظومة التدريبية في المحافظة.

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