محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ووفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي وحدة السكان، والجهات المعنية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة تحديد المهام والأطراف المشاركة والمعنية يمواجهة القضية السكانية، وإعداد برنامج منظم للرائدات الريفيات، مشيرًا إلى أهمية استمرار وتكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على شتى مناحي الحياة، مؤكدًا أنها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية لتغيير المفاهيم السائدة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

واستعرض الاجتماع تقرير مبادرة "تحدث معه" التي تم إطلاقها في فبراير الماضي فى إطار خطة وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة لتنفيذ أهداف مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتحقيقًا لمحاور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية، حيث تم التنفيذ في جميع الوحدات المحلية القروية في مجالس المدن على مستوى المحافظة، واستهدفت 2000 فرد من الرجال والشباب، ونجحت في الوصول إلى 2500 فرد بنسبة إنجاز 125% .

واستهدفت ندوات مبادرة "تحدث معه" رفع الوعي بالمشكلة السكانية وأبعادها وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع، والتوعية بمخاطر الإدمان والتدخين على صحة الفرد والمجتمع، وكذلك التوعية بأخطار التسرب من التعليم وتأثيرها السلبي على المجتمع، إضافة إلى التوعية بمخاطر العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية الأخرى التي انتشرت مؤخرًا في مجتمعاتنا.

وقامت مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج باستعراض بعض المؤشرات الخاصة بالمحافظة، مقارنة بموقف المحافظات، كما تم عرض تقييم أنشطة الخطة السابقة 2022 /2023 طبقًا لمحاورها، كما تم عرض خطط الجهات الشريكة في الخطة 2023/ 2024.