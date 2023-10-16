محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة مع جميع الجهات التنفيذية المعنية للرد على كافة تساؤلات المواطنين وكل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى من صور أظهرت وجود تراكمات لمياه الأمطار بمناطق تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

المشروع يساهم بشكل كبير فى القضاء على تراكمات لمياه الأمطار

ونفى محافظ الإسكندرية، ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة مؤكدًا أنه جارٍ استكمال المشروع، حيث يساهم المشروع بشكل كبير فى القضاء على اي تراكمات لمياه الأمطار في ميدان فيكتور عمانويل، والمنطقة المحيطة.

وأكد المحافظ، على أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الأمطار على محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.

الاستفادة الكاملة بكل نقطة مياه بمشروع الدلتا الجديدة

وأشاد الشريف، بتفهم مواطنى الإسكندرية لطبيعة هذا المشروع الحيوي رغم معاناتهم اليومية طيلة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي عقب الإنتهاء من جميع مراحل مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية هو الاستفادة الكاملة بكل نقطة مياه بمشروع الدلتا الجديدة والذى يعد أحد أضخم المشروعات القومية التى يتم تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء، لذا يتم التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد عبد العظيم وأحمد أنيس استشارى المشروع، والمهندس أحمد قنديل رئيس مجلس إدارة شركة تبارك، والمهندسة أميرة صلاح معاون محافظ الإسكندرية.