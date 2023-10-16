الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروعي قرار بشأن الحرب في غزة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروعي قرارين بشأن إسرائيل وغزة يركزان إلى حد بعيد على الوضع الإنساني لكن فرص الموافقة عليهما لا تزال غير واضحة.

وقدمت كل من روسيا والبرازيل نص المسودتين. ويحتاج إصدار أي قرار لموافقة تسعة من أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا دون استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا أو الولايات المتحدة، حق النقض، وفقا لوكالة رويترز.

ويدعو مشروع قرار روسيا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية فيما يدعو مشروع القرار البرازيلي إلى هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات. ويدين كلاهما العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع الأفعال الإرهابية ويدعوان إلى إطلاق سراح الرهائن.

ويدين المشروع البرازيلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسبب هجماتها على إسرائيل بينما لم يذكر مشروع القرار الروسي حماس التي هاجمت إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ودون ذكر اسم إسرائيل، يدعو نص مشروع القرار البرازيلي أيضا إلى إلغاء الأمر الإسرائيلي الموجه للمدنيين وموظفي الأمم المتحدة في شمال قطاع غزة بالاتجاه إلى جنوبه.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تسيطر على قطاع غزة بعدما اقتحم مقاتلوها بلدات إسرائيلية وقتلوا 1300 شخص وأخذوا معهم رهائن في أسوأ هجوم على المدنيين في إسرائيل منذ بدء الصراع الممتد من 75 عاما.

وتتأهب إسرائيل لشن هجوم بري على غزة بينما تدك القطاع بأشد قصف على الإطلاق مما يضع القطاع تحت حصار كامل. وتقول سلطات غزة إن ما لا يقل عن 2750 شخصا استشهدوا.

وواصلت القوات الإسرائيلية قصفها لغزة يوم الاثنين بعد فشل الجهود الدبلوماسية للترتيب لوقف إطلاق النار للسماح لحاملي جوازات السفر الأجنبية بالمغادرة وإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي إسرائيل غزة روسيا

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