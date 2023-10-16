أمانة "مصر أكتوبر" بالإسكندرية تشارك فى احتفالية القوافل الثقافية

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، احتفالية بمركز شباب الأنفوشي بالمحافظة بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ضمن مبادرة القوافل الثقافية بالجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب.

وعلى هامش الاحتفالية، وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، الهدايا التذكارية والألعاب على الأطفال، في إطار أهمية المشاركة ودعم الأطفال ورفع الروح المعنوية عندهم.

وشارك في الفعالية كل من، ماجد عبدالجواد أمين المراسم والعلاقات بالمركزية، وأشرف شرف أمين أمانة المجالس النيابية بالمحافظة، والمهندس أحمد محمود أمين أمانة العمل الجماهيرى بالمحافظة، وأشرف زريق أمين أمانة الصيادين بالمحافظة، ونرمين السعدنى أمين أمانة حقوق الإنسان بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن القوافل الثقافية بالجمهورية، انطلقت أول أمس السبت، الموافق 14 أكتوبر 2023، أعمال وفعاليات القوافل الثقافية ضمن العمل على تأهيل وتمكين أطفال في الورش والفعاليات الفنية المختلفة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.