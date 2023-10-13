حزب مصر أكتوبر يشارك فى التبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطينى الشقيق

تضامنًا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لحزب مصر أكتوبر، قامت الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، اليوم الجمعة، بالمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح المصابين من الشعب الفلسطيني، جراء القصف الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك في حملة التبرع بالدم، عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم: النائب طارق الخولي، والنائبة غادة علي، والنائب أحمد فتحي، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد تيسير مطر، والمهندس أحمد الباز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر أكتوبر.

حزب مصر أكتوبر يشارك في التبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، أن إقبال المصريين والتسارع على التبرع بالدم يأتي في إطار مساندة أشقائنا في فلسطين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتوفير ما يلزم من مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة الأحداث التى تشهدها فلسطين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين.

وأضافت "مديح"، في تصريحات لها اليوم، أن التكدس والزحام الشديد على مواقع التبرع تدل على معدن الشعب المصري الأصيل الذي لا يفوت فرصة ليثبت أن مصر هي قلب العروبة النابض التي تقف دائمًا مواقف مشرفة لنصرة الشعب الفلسطيني.

ودعت رئيس حزب مصر أكتوبر، جميع المصريين للمشاركة في حملات التبرع بالدم، والتأكيد على مواصلة جهودنا لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تتحسن الأوضاع.