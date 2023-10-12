الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": ترويج سلطات الاحتلال لنزوح الفلسطينيين يؤكد مخططهم من الأزمة الحالية

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفًا هو الأخطر في تاريخها، كما أنه أصبح جليًا للعالم ما تقوم به قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، الذين يبذلون الغالي والنفيس لاسترداد أرضهم.

وأضاف "الباز"، في تصريحات له اليوم، أن الرهان أصبح كبيرًا على وعي الفلسطينيين تجاه ما تخطط له قوات الاحتلال في محاولة جديدة لتهويد القدس، قائلًا: "تلجأ قوات الاحتلال من وقت لآخر لفكرة نزوح الفلسطينيين من أراضيهم إلى دول الجوار، خاصة مصر، ولكن الأشقاء يفشلون هذا المخطط بوعيهم بما يحاك ضدهم كل مرة".

القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين فقط

وأكد الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين أنفسهم فقط، ولكن قضية أمة، وقضية كل العرب، ولا بد من تضافر الجهود لتمرير تلك الأزمة التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وأشاد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، بتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة المحتل".

القضية الفلسطينية المجتمع المدنى القيادة السياسية التحالف الوطني قطاع غزة

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