الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": موقف الدولة واضح وثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية

جيهان مديح
جيهان مديح

أشادت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بتصريحات الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية بأن موقف الدولة المصرية ثابت وراسخ بشأن تأمين حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، موضحة أن سياسة مصر الخارجية تهدف إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون.

أشارت مديح، في بيان الخميس، إلى أن موقف الدولة المصرية واضح وثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، موضحة أن القيادة السياسية تحرص دائما على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية.

سياسة مصر الخارجية تهدف إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون

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وأشادت رئيس الحزب بموقف الدولة في تكثيف التنسيق والتشاور مع مختلف دول العالم للتوصل السريع لحلول سريعة تضع حلا للمعاناة التي يمكن يعيشها الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدة على ضرورة التوصل لحلول تؤدي إلى عدم التصعيد لأوضاع أكثر خطورة مما يعرض حياة المدنيين للخطر.

وأكدت موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وتأكيدها الدائم على ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن مطالبتها المجتمع الدولي  بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف بناء المستوطنات.

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر دعوة الرئيس السيسي للأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي.

الدكتورة جيهان مديح مصر أكتوبر السيسي الاكاديمية الدولة المصرية

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