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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "مصر أكتوبر" ضيف الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسى

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الإثنين الموافق 9 أكتوبر 2023م، وفدًا من حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب.

وبدأ اللقاء بترحيب المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ومستشارها القانوني، بوفد حزب مصر أكتوبر، مشيدًا بمواقف الحزب المؤيدة والداعمة للمرشح وكذلك التفاعل الجاد مع إنجازات الدولة المصرية والنشاط الفعّال للحزب.

وخلال اللقاء، كشفت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عن أسباب ودوافع الحزب لدعم وتأييد المرشح الرئاسي ومواقفه تجاه الشعب وخاصةً فئة الشباب وذوي الهمم والمرأة، مع اعتبار هذا العصر هو العصر الذهبي للمرأة المصرية، وكذلك استعرض وفد الحزب عددًا من المقترحات والرؤى لدعم وتأييد المرشح الرئاسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي نهاية اللقاء، أشاد وفد حزب مصر أكتوبر بإنجازات المرشح الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار وبناء الإنسان المصري، من خلال العديد من المشاريع الضخمة التي عملت على نهوض الدولة المصرية في جميع المجالات.

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