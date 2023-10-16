"عربية النواب": دعوة الرئيس لـ"قمة القاهرة للسلام" تدعم حل الأزمة الفلسطينية

قال النائب جمال الشورى، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن التلبية الكبيرة والواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور "قمة القاهرة للسلام 2023" حول القضية الفليسطينية يوم السبت المقبل، تؤكد تحرك الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية على أعلى مستوى للوصول للحلول على أرض الواقع.

وأكد الشوري أن الاستجابة الواسعة تؤكد أيضًا التفاعل مع الدولة المصرية فى فكرة مبتكرة وخارج الصندوق للوصول لحل ووقف هجمات جيش الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطينى الأعزل، وقتل الأطفال والنساء والعزل فى واحدة من أكبر الجرائم التى تُمارس ضد الشعب الفلسطينى.

وأشار إلى أن الجميع يثق فى قدرة القيادة السياسية على حل الأزمة، وتابع قائلًا: "ندعم تحركات الدولة المصرية فى حل الأزمة ولدينا ثقة فى الوصول لحلول، ولعل الدعوة للمؤتمر وإلى الخطوات الفعلية فى الحل".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد ترأس، أمس الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.