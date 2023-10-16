الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة العريش تنظم محاضرة طلابية بعنوان "نصر أكتوبر"

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

نظمت جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، من خلال التربية العسكرية محاضرة تثقيفية توعوية عن حرب أكتوبر ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الجامعة احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وحضور السادة عمداء الكليات والسادة الوكلاء ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.

وافتتحت الندوة بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ثم تناول العقيد عمرو سليمان عبد العزيز، مدير التربية العسكرية بالجامعة، بمحاضرة الطلاب عن نصر أكتوبر حيث تناول خلال الندوة عدة محاور رئيسية منها:

- المراحل الأساسية للحرب من تجهيز القوات المصرية أعقاب هزيمة ٥ يونيو ١٩٦٧ والصعوبات التي واجهتهم.

- تناول سيادته مرحلة الصمود، مرحلة الردع، ومرحلة الاستنزاف،  ومرحلة التخطيط للحرب، ومرحلة نصر أكتوبر المجيد.

- كما تناولت الندوة مرحلة بناء حائط الصواريخ على الجبهة الغربية لقناة السويس.

- وتناول أيضا كيفية التغلب على الصعوبات مثل المانع المائي، والساتر الترابى، وخط بارليف ثم تناول قصه استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، يوم ٥ مارس، هذا اليوم الذى نحتفل فيه بيوم الشهيد من كل عام،

- وتوالت الأحداث عن كيفية التعامل مع الثغرة إلى رفع العلم المصري على العريش عام ١٩٧٩، ثم استرداد آخر جزء من الأراضي المصرية (طابا) بالتفاوض عام ١٩٨٨.

وفى هذا السياق، أكد رئيس الجامعة على أهمية معرفة الطلاب والأجيال الجديدة تاريخ الآباء والأجداد ممكن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة التي أظهرت ملحمة الشعب المصري صاحب الحضارة والتاريخ وبطولات القوات المسلحة وتضحيات خير أجناد الأرض من أجل رد الكرامة. 

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جامعة العريش التربية العسكرية حرب اكتوبر الذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة أعضاء هيئة التدريس

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