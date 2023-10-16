الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

اتصال سامح شكري والمقداد
اتصال سامح شكري والمقداد

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا من الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية السورى، وذلك في إطار الاتصالات والجهود المكثفة التي تقوم بها مصر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين هناك.

 

نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس - X"، إن الاتصال الهاتفي بين شكري والمقداد ركز على التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غزة، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

وخلال الاتصال، تحدث سامح شكري عن ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وقال شكري: "نفاذ المساعدات للفلسطينين في غزة ضرورة لا غنى عنها في ظل الوضع المؤسف والمأساوي هناك".

غزة المساعدات الإنسانية سامح شكري وزير الخارجية السوري جهود مصر

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وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

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