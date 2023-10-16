أنطونيو كونتي يؤكد رفضه عرضًا ضخمًا للتدريب في السعودية

أكّد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه رفض عرضًا كبيرًا للتدريب في السعودية.

وقال كونتي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو:"لقد رفضت عرضًا ضخمًا من السعودية، قررت أن أقول لا".

وتابع "ندمت على مغادرة يوفنتوس بعد 3 سنوات، فقط، كنت أود أن أخوض تجربة في روما أو نابولي يومًا ما، لكنني عادة أفضل أن أنضم لفريق في نهاية الموسم".

وكشف المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي عن موقفه من تدريب فريق نابولي الإيطالي في الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي نابولي الإيطالي تواصل رسميًا مع أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لـ توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من أجل إقناعه بتولي تدريب الفريق.

في حين أشارت تقارير أخرى، إلى اقتراب نابولي من إقالة رودي جارسيا، بسبب البداية السيئة لحامل لقب الدوري الإيطالي، خلال الموسم الحالي.

وأكد كونتي رفضه في الوقت الحالي، تدريب فريق توتنهام، حيث يركز على الاستمتاع بعائلته والانتظار.

ورد كونتي عبر حالته اليومية بموقع تبادل الصور “إنستجرام”: "تم ربطي بأندية مهمة ولكن حتى الآن، تظل خطتي هي الانتظار والاستمتاع بعائلتي".