الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم عمر: التعليم والصحة على رأس أولويات برنامجي الانتخابي

حازم عمر رئيس حزب
حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

تطرق المهندس حازم عمر ، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل، خلال استعراض برنامجه الانتخابي، إن التعليم والصحة على رأس ملفات برنامجه في القطاع المجتمعي، مُشيرًا إلى أنها تأتي على رأس اهتممامات المصريين في ظل عجز الموازنة والإنفاق الحكومي، نُشيرًا إلى ضرورة تقليل الفجوة بين القطاع الخاص والحكومي.

وأكد المرشح الرئاسي المحتمل، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأول لحملته الانتخابية، إنه لن نرتقي بالتعليم إلا اذا تحقق شعار التعليم للجميع، مؤكدًا على أهمية الدور المجتمعي في الارتقاء بالمنظومة واقترح فرض ضريبة 5% تذهب لـ"صندوق التعليم" ضمن الموازنة العامة وتغلظ عقوبة التهرب منها، ويمنع على وزير التربية والتعليم استخدامها سوي للارتقاء بالمنظومة.

حازم عمر: لدينا ثوابت وخطوط حمراء

وحول قضية سد النهضة الإثيبوبي، أكد “عمر” أن لديه ثوابت وخطوط حمراء، مؤكدًا أن العدوانية ليست عرفًا مصريًا، وعلق: “نسعى لعلاقات مشتركة وتنمية جميع الدول، ولكن لدينا ثوابت لن نستغني عنها، ونعلم متى نستخدم قوتنا".

وتقدم حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري الجمعة الماضية، الموافق 13 أكتوبر الجاري، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024 إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحضر حازم عمر، يرافقه أعضاء حملته الانتخابية وقيادات بحزب الشعب الجمهوري، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدم «عمر» إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه التي تضمنت تزكيات من أعضاء بمجلس النواب، وبلغ عددها 46 تزكية، بالإضافة إلى ما يزيد على 68 ألف نموذج تأييد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وقام بملء وتوقيع الإقرارات الخاصة بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وقدم تقرير الكشف الطبي والمستندات القانونية المنصوص عليها لقبول أوراق الترشح.

حازم عمر المرشح الرئاسي القطاع المجتمعي التربية والتعليم الموازنة العامة

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