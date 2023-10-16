الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق المؤتمر الصحفى الأول للمرشح الرئاسى حازم عمر

حازم عمر رئيس حزب
حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

انطلق المؤتمر الصحفي الأول للمرشح  الرئاسي المحتمل، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، معلنًا التضامن الكامل  مع الشعب الفلسطيني، مطالبًا سلطة الاحتلال بضبط النفس والتخلي عن سياسات العقاب الجماعي التي تُتخذ ضد المدنيين العزل فى القطاع.

وطالب عمر فى كلمته، المؤسسات الدولية بأن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال خطوات جادة تجعل إسرائيل توقف الاعتداء على الفلسطينيين، معربًا عن رفضه سياسات الدول التي تتبني التصورات الإسرائيلية التي تروج إلى تهجير الفلسطينيين فى تحرك يهدف إلى إفراغ فلسطين من شعبها.

وأكد لا حل للقضية الفلسطينية عن طريق سياسة التهجير وأى محاولات لتصفية القضية على حساب دول الجوار غير مقبولة، وطالب المجتمع الدولي التحرك الجاد لوقف الاعتداءات وتدفق المساعدات وإعادة إحياء العملية السلمية وتحقيق السلام العادل.

حازم عمر يتقدم بأوراق ترشحه 

تقدم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، الجمعة الماضى، الموافق ١٣ أكتوبر الجاري، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحضر حازم عمر، يرافقه أعضاء حملته الانتخابية وقيادات بحزب الشعب الجمهوري، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدم «عمر» إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه التي تضمنت تزكيات من أعضاء بمجلس النواب، وبلغ عددها 46 تزكية، بالإضافة إلى ما يزيد على 68 ألف نموذج تأييد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وقام بملء وتوقيع الإقرارات الخاصة بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وقدم تقرير الكشف الطبي والمستندات القانونية المنصوص عليها لقبول أوراق الترشح.

 

 

المؤتمر الصحفي حازم عمر الشعب الجمهوري الشعب الفلسطيني الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات

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