الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الوطنية للانتخابات تتلقى اعتراضات المرشحين بالانتخابات الرئاسية غدًا

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تفتح غدا الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي باب تلقى اعتراضات المرشحين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على بعضهم البعض على مدار يومى 17 و18 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم الفصل فى هذه الاعتراضات وإخطار من يتم استبعاده من الترشح يوم 22 أكتوبر.

وأعلنت اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم عن القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وشملت 4 مرشحين هم كل من عبدالفتاح السيسي وفريد زهران وعبدالسند يمامة وحازم عمر.

ونص القرار رقم 11 لسنة 2023 على أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أى طالب ترشح آخر مع بیان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومى الثلاثاء والأربعاء خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها.

وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشح، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر ويتم اخطار المستبعد يوم 22 أكتوبر.

ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومى 23 و24 أكتوبر وتبت الهيئة فى التظلم يوم 26 وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها أو تخلف عن الحضور.

ويعلن المتظلم بخطاب رسمى يسلم له شخصيا أو لوكيله أو فى محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومى 16 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

لهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي اعتراضات المرشحين الانتخابات الرئاسية القائمة المبدئية للمرشحين

مواد متعلقة

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

غدًا.. فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية حتى 14 أكتوبر

"الوطنية للانتخابات": تزويد مكاتب توثيق "تأييد مرشحى الرئاسة" بأجهزة تابلت إضافية للقضاء على الزحام

"الوطنية للانتخابات" تعلن عن قائمة الرموز الانتخابية لمرشحى الرئاسة

إجراءات تزكية أعضاء مجلس النواب لراغبى الترشح لمنصب الرئيس

انتخابات الرئاسة 2024.. الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب الرئيس

التفاصيل الكاملة للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

"القاهرة الإخبارية": شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تغادر غزة إلى مصر

صدمة فى البيت الأبيض بعد مقتل طفل فلسطينى على يد مسن أمريكى

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

وزير الاتصالات: مكتب بريد "drive Thru" بمدينة نصر هو الأول من نوعه فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمي محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا