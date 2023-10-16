الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تنفي طعن 4 إسرائيليين على يد فلسطيني في دبي

الإمارات
الإمارات

نفت شرطة دبي، اليوم الإثنين، الأنباء المتداولة حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن على يد مواطن فلسطيني، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأكدت شرطة دبي أن السلامة والأمن لهما أهمية قصوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، داعية الجميع إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية للحصول على معلومات دقيقة، وفقا لما نشرته شبكة cnn الأمريكية بنسختها العربية.

رئيس الإمارات يجري اتصالات بشأن غزة 

وفي سياق آخر، واصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاته مع قادة دول عربية وأجنبية "لوقف العنف والتصعيد الدائر في قطاع غزة، وحشد الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين وتجنيبهم المعاناة المتفاقمة نتيجة التطورات الميدانية المقلقة".

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وشدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، وتيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية للقيام بمسؤولياتها، بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها القطاع نتيجة العنف المتصاعد، في ظل تواجد أكثر من مليوني إنسان غالبيتهم العظمى من المدنيين الأبرياء وغير المنخرطين في الصراع الدائر.

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الإمارات تنفى وصول طائرة أمريكية إلى أراضيها دعمًا لإسرائيل

كما تناولت الاتصالات أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحتواء الموقف والبحث عن آفاق للتهدئة لمنع تصاعد حدة العنف وتوسع دائرته وعدم الانزلاق نحو المزيد من التوتر والتصعيد، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.

​الإمارات إسرائيل عملية طعن دبي فلسطين

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