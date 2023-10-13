الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تنفى وصول طائرة أمريكية إلى أراضيها دعمًا لإسرائيل

محمد بن زايد
محمد بن زايد

نفت وزارة الدفاع الإماراتية، المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل.

وأكدت وزارة الدفاع، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقًا منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليا".

وتوجد قاعدة الظفرة على بعد نحو 32 كيلومترا جنوب غرب أبو ظبي، وتعد قاعدة لكل من القوات الإماراتية والأمريكية والفرنسية.

وتستضيف القاعدة الجناح المقاتل لسلاح الجو الإماراتي، الذي يضم سرب شاهين الأول والثاني والثالث المجهز بمركبة لوكهيد مارتن إف -16 إي / إف ديزرت فالكون.

وتشكل قاعدة الظفرة مكان واشنطن الرئيسي في الإمارات، إلا أن الجيش الأمريكي تتواجد قواته كذلك في ميناء "جبل علي" الذي تستخدمه البحرية الأمريكية.

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