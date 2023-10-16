الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

جريدة الدستور

أخليت  قاعة “الكنيست” بإسرائيل، مساء اليوم الإثنين، بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب.

ولجأ  أعضاء "الكنيست" إلى الملاجئ، خلال اجتماعهم في جلسة عقدت الإثنين، عقب وصول صواريخ  للقدس.

وأظهرت صور من داخل الملجأ ازدحاما كبيرا حيث اكتظ بأعضاء الكنيست بعد فرارهم.

في السياق ذاته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مسألة المساعدات الإنسانية في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين.

وأضاف ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة "ناقش الوزير مع رئيس الوزراء نتنياهو التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والشركاء في المنطقة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين".

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إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

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