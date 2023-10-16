انتخابات بولندا: استطلاعات الرأي تشير إلى هزيمة حزب القانون والعدالة

اظهر استطلاع محدث يضع حزب القانون والعدالة على 36.6% وتحالف تاسك على 31%، لكن من المرجح أن يتمكن الأخير من تشكيل ائتلاف

ووفقاً لصحيف الجارديان البريطاني، يبدو أن الشعبويين الحاكمين في بولندا يتجهون نحو الهزيمة الانتخابية، فيما قد يُعَد واحداً من التحولات السياسية الأوروبية الأكثر أهمية في السنوات الأخيرة، إذا ثبتت صحة استطلاعات الرأي التي أظهرت فوز ائتلاف المعارضة بقيادة دونالد تاسك.

وتشير استطلاعات الرأي بعد خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن حزب القانون والعدالة الحاكم حصل على أكبر عدد من الأصوات، ولكن ائتلاف تاسك المدني جنبا إلى جنب مع حزبين معارضين آخرين لابد أن يكون لهما طريق إلى الأغلبية البرلمانية.

رئيسا للوزراء البولندي

وأعلن تاسك، الذي كان رئيسا للوزراء البولندي بين عامي 2007 و2014 ثم أصبح رئيسا للمجلس الأوروبي لمدة خمس سنوات، فوزه على الفور تقريبا بعد إغلاق صناديق الاقتراع يوم الأحد، مدعيا أنه لا يوجد طريق أمام حزب القانون والعدالة للمطالبة بفترة ولاية ثالثة في منصبه.

واضاف "إنها نهاية الزمن الشرير، إنها نهاية حكم حزب القانون والعدالة. وقال متحدثاً في حفل أقيم داخل متحف الإثنوغرافيا في وارسو على صوت هتافات المؤيدين: “لقد نجحنا”، و"لقد فزنا بالديمقراطية، فزنا بالحرية، فزنا ببولندا الحرة الحبيبة... سيذكر التاريخ هذا اليوم باعتباره يومًا مشرقًا، ولادة بولندا من جديد".

أظهر استطلاع محدث لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع يوم الاثنين حصول حزب القانون والعدالة على 36.6% والائتلاف المدني بزعامة تاسك على 31%، مع ظهور قوي أيضًا لمجموعتين يمكن أن تشكلا ائتلافًا مع تاسك: حزب الطريق الثالث من يمين الوسط (13.5%) وحزب لويكا اليساري (13.5%). 8.6%). ويتوقع الاستطلاع أن يفوز ائتلاف المعارضة بنحو 248 مقعدا من أصل 460.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، أصدرت اللجنة الانتخابية النتائج النهائية من 50% من مناطق التصويت، والتي أعطت حزب القانون والعدالة 38.3% والائتلاف المدني 27.8% من حصة الأصوات. ومع ذلك، مع إعلان المناطق الريفية في وقت سابق عن دعم قوي لحزب القانون والعدالة، فمن المتوقع أن تضيق الفجوة مع مرور اليوم.

وقد تكون النتائج الكاملة متاحة يوم الثلاثاء فقط. وجاء ظهور النتائج الرسمية بطيئا وسط نسبة مشاركة قياسية تجاوزت 70%، وهي الأعلى منذ سقوط الشيوعية في البلاد. وكانت هناك طوابير طويلة في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، ووقف بعض الناخبين في مدينة فروتسواف في الطابور حتى الساعة الثالثة صباحًا تقريبًا في انتظار التصويت، بعد ست ساعات من الإغلاق الرسمي لصناديق الاقتراع.