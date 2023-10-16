أردوغان يبلغ ريشى سوناك بضرورة الامتناع عن الخطوات الاستفزازية فى غزة

قالت الرئاسة التركية، اليوم الإثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في اتصال هاتفي، اليوم، أنه يتعين على الدول الغربية الامتناع عن "الخطوات الاستفزازية" فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأعلنت الرئاسة التركية، عن أن أردوغان أبلغ سوناك أيضًا أن القوى الغربية يجب أن «تتذكر الوعود التي لم يتم الوفاء بها لفلسطين وتفعل ما هو ضروري»، مضيفة أنهما ناقشا أيضًا حل «الأزمة الإنسانية الخطيرة» في غزة.

سوناك يدلي ببيان وزاري حول وضع إسرائيل وغزة

ومن المقرر أن يظهر رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، أمام البرلمان اليوم، للإدلاء ببيان وزاري حول الوضع في إسرائيل وغزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم سوناك إنه سيقدم آخر تحديث محتمل بشأن المواطنين البريطانيين في غزة، مضيفًا "نعلم أن العديد من المواطنين البريطانيين قتلوا للأسف. والبعض الآخر مفقود، يمكنك أن تتوقع أن يقدم رئيس الوزراء آخر التحديثات الممكنة حول هذا الأمر في بيانه في وقت لاحق اليوم. في هذه الأثناء، نحن نساعد العائلات وأفكارنا مع أولئك الذين يواجهون حالة من عدم اليقين والخوف لا يمكن تصورهما بسبب هذه الهجمات الدنيئة".

وفي وقت لاحق من اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إنه "أمر بغيض" أن يقوم المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين بعرض صور لمهاجمي حماس أثناء المظاهرات.

يأتي ذلك بعد أن طلبت شرطة العاصمة مناشدة للحصول على معلومات حول امرأتين تم لصق صور لطائرات شراعية على الجزء الخلفي من ستراتهما خلال احتجاجات في لندن في عطلة نهاية الأسبوع.