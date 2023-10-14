تركيا تشيد بجهود مصر فى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بدور مصر في تنسيق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية التركي، اليوم السبت، حيث شهد اللقاء التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة.

كما أعرب الجانبان عن القلق البالغ لتردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.