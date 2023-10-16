إسرائيل تواصل استهداف المدنيين فى عاشر أيام الحرب

أكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، استشهاد وإصابة العشرات، اليوم الإثنين، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم العاشر للعدوان على قطاع غزة.

وأشارت "وفا" إلى استشهاد وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على أحد المنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في قصف صاروخي من طائرة حربية لمنزل في مخيم جباليا شمال القطاع، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بقذيفة منزلا آخر في المخيم، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين.

وبحسب الوكالة الفلسطينية، استشهد 17 شخصًا وأصيب آخرون بعد قصف منزل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونُقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

الغارات الإسرائيلية

وفي السياق ذاته، قصفت طائرة حربية شقة سكنية غرب مدينة غزة، كما استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بعدد من القذائف في محيط ميناء الصيادين إلى الغرب من المدينة.

وأصيب سبعة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال في قصف مدفعي بمنطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع. هذا فيما استُشهد شخصان على الأقل، وأصيب 11 آخرون في قصف على أحد المنازل في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكثفت طائرات الاحتلال غاراتها العسكرية على القطاع، مستهدفة المنازل، والبنية التحتية.

وأوضحت "وفا" أن أكثر من ألف شهيد ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة، وتواجه فرق الإسعاف والمنقذون صعوبة في انتشالهم من تحت الركام، بسبب النقص في المعدات اللازمة لإخراجهم.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل في غزة والضفة إلى 2808، والمصابين إلى 10950.