الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عبدالغفار: اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة عند صدور قرار فتح معبر رفح

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

علق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، على خطة الدولة في تخزين وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية في حال الاحتياج إليها بقطاع غزة.

 

وقال، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" من العريش، اليوم الاثنين: “كل حاجة محتاجة تخزين من نوع معين معمول حسابها من خلال الإدارات المختلفة للوزارة”.

الرعاية الطبية اللازمة من معبر رفح

وتابع، أن هناك توقعات من خلال الطب الوقائي باحتياج أمصال وأدوية لأمراض مزمنة غير متوفرة في الوقت الحالي بقطاع غزة نظرا لانقطاع الكهرباء والماء وقلة الوقود وقد يطول الوضع، وبالتالي سيتم عمل الإجراءات الصحية والرعاية الطبية اللازمة من معبر رفح عند صدور قرار بفتح المعبر.

 

وأكد وزير الصحة، أن الوزارة على استعداد لاستقبال الحالات إذا لزم الأمر في ضوء أيضا القرار من القيادة السياسية.

 

وزير الصحة خالد عبد الغفار قطاع غزة معبر رفح

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