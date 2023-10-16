تعليم قنا تحقق مع مدرس في مركز فرشوط: ضرب تلميذا بالخرطوم

أحالت الإدارة التعليمية بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، معلم بمدرسة الشهيد ابراهيم طايع، بتهمة التعدي على تلميذ، واحداث إصابات به داخل الفصل.

وكانت الجهات المعنية تلقت شكوى من محمود سليم، والد التلميذ جابر محمود سليم، في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشهيد ابراهيم طايع، ضد محمود. أ.ع، معلم بالمدرسة، لقيامه بالتعدي على ابنه بالخرطوم داخل الفصل، وإحداث إصابات في جسده.

وطالب ولي أمر التلميذ، الجهات المعنية، بالتحقيق في شكواه، ومحاسبة المخالف، حتى يأخذ حق ابنه بالقانون.

وقررت الإدارة التعليمية بفرشوط، إحالة المعلم إلى التحقيقات، في الشكوى المقدمة ضده، كما بدأت جهات التحقيق في النيابة الإدارية، في التحقيق في الشكوى المقدمة ضد المعلم.

فعاليات مبادرة دوي

وفي سياق آخر، كان قد شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أولى فعاليات مبادرة دوي خلال العام الدراسي الحالي التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع التربية والتعليم بمدرسة قنا الإعدادية للبنات في حضور الدكتورة هدى السعدي مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة وسحر عبد الحليم مدير إدارة مدرسة قنا الإعدادية بنات وعضوات المجلس وطالبات المدرسة وأسرهن.

وأشار الدكتور محمد أن المبادرة الوطنية دوّي التي تنظم تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي تهدف إلى تعزيز مشاركة الطالبات وأسرهن ومجتمعاتهن، ومن ثم تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع للفتيات بحصولهم على المعرفة الكافية والمهارة اللازمة للنجاح، والدعم من الأسرة والمجتمع، وأضاف مدير تعليم قنا أنه من المخطط مشاركة إدارات مديرية التربية والتعليم في أنشطة وفعاليات مبادرة دوي التي أعلنها المجلس القومي للمرأة باختيار مدرسة بكل إدارة وعقد العديد من ورش الرسم والصلصال والخرز، وجلسات الحكي والتمثيل والعرائس.