الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية موقع الزهراء وشروط قبول الطلاب

المدن الجامعية
المدن الجامعية

يبحث العديد من الطلاب عن الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية موقع الزهراء وذلك بعدما تصدر البحث الأول على جوجل الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية موقع الزهراء، فى هذا السياق ترصد الدستور كافة المعلومات عن الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية موقع الزهراء خلال التقرير التالى.

الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

كل ما عليك فعله كطالب حتى تتمكن من الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية هو الدخول على الرابط المخصص للاستعلام عن القبول على الرابط التالي: من هنا.

ثم يجب عليك  كتابة اسم المستخدم في المكان المخصص له وكتابة الرقم السري السابق إدخاله وكتابة الرقم القومي الخاص به في الفراغ المخصص لذلك ثم بعد ذلك حتى تتمكن من الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية موقع الزهراء عليك الضغط على ايقونة استعلام لتظهر نتيجة القبول على الشاشة.

أقرا ايضًا

txt

رئيس جامعة القاهرة: لا زيادة فى مصروفات المدن الجامعية

شروط القبول بالمدن الجامعية

وقد تم تحديد شروط القبول بالمدن الجامعية حيث يوجد عدة شروط يجب أن تكون متوفرة فى الطالب 

1- أن يكون الطالب ليس ساكنًا بالمحافظة التي تقع بها المدينة الجامعية أو من المناطق النائية.

2- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

3- أن يكون مقيد في جداول طلاب الانتظام وليس الانتساب.

4- ألا يكون سبق الحكم على الطالب بجزاء تأديبي من قبل الجامعة.

5- ألا يكون وقع عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من وجود الإقامة أو عقوبة الحرمان المؤقت أو الحرمان النهائي من الإقامة.

6- ألا يكون قد سبق أن قد تم إنهاء إقامته لعدم سداد الرسوم.

أن يكون الطالب خالي من الأمراض المعدية.

7- ألا يكون الطالب متزوجًا.

8- ألا يكون مستحق يوجد عليه أي رسوم إقامة سابقة.

9- ألا يكون على الطالب أية مديونيات لصالح المدينة الجامعية.

إدارة المدن الجامعية التسكين في المدن الجامعية القبول في المدن الجامعية شروط القبول بالمدن الجامعية المدن الجامعية الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: لا زيادة فى مصروفات المدن الجامعية

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

القائمة البيضاء برئاسة فاروق جعفر تشعل الأجواء في انتخابات الزمالك

وزير الصحة: استعداد كامل لتقديم الخدمة الصحية عبر معبر رفح

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق.. ماذا يحدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا