الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية موقع الزهراء وشروط قبول الطلاب

يبحث العديد من الطلاب عن الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية موقع الزهراء وذلك بعدما تصدر البحث الأول على جوجل الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية موقع الزهراء، فى هذا السياق ترصد الدستور كافة المعلومات عن الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية موقع الزهراء خلال التقرير التالى.

الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

كل ما عليك فعله كطالب حتى تتمكن من الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية هو الدخول على الرابط المخصص للاستعلام عن القبول على الرابط التالي: من هنا.

ثم يجب عليك كتابة اسم المستخدم في المكان المخصص له وكتابة الرقم السري السابق إدخاله وكتابة الرقم القومي الخاص به في الفراغ المخصص لذلك ثم بعد ذلك حتى تتمكن من الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية موقع الزهراء عليك الضغط على ايقونة استعلام لتظهر نتيجة القبول على الشاشة.

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شروط القبول بالمدن الجامعية

وقد تم تحديد شروط القبول بالمدن الجامعية حيث يوجد عدة شروط يجب أن تكون متوفرة فى الطالب

1- أن يكون الطالب ليس ساكنًا بالمحافظة التي تقع بها المدينة الجامعية أو من المناطق النائية.

2- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

3- أن يكون مقيد في جداول طلاب الانتظام وليس الانتساب.

4- ألا يكون سبق الحكم على الطالب بجزاء تأديبي من قبل الجامعة.

5- ألا يكون وقع عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من وجود الإقامة أو عقوبة الحرمان المؤقت أو الحرمان النهائي من الإقامة.

6- ألا يكون قد سبق أن قد تم إنهاء إقامته لعدم سداد الرسوم.

أن يكون الطالب خالي من الأمراض المعدية.

7- ألا يكون الطالب متزوجًا.

8- ألا يكون مستحق يوجد عليه أي رسوم إقامة سابقة.

9- ألا يكون على الطالب أية مديونيات لصالح المدينة الجامعية.