الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض استعادي لأعمال "عبد المعبود" أستاذ التشكيليين بضي الزمالك.. الأحد

المعرض الاستعادي
المعرض الاستعادي للفنان عبد المعبود نجيب

ينظم ضي الزمالك، الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر  الجاري، المعرض الاستعادي للفنان الكبير عبد المعبود نجيب والشهير بـ"عبد المعبود" أحد رواد جيل الستينيات في الرسم والجرافيك والتصوير وأستاذ الفنون الذي تتلمذ علي يديه أبرز الفنانين التشكيليين المصريين.

ويتضمن المعرض الذي يستمر لمدة شهر، سبعين لوحة ما بين الرسم والحفر والتصوير، يظهر فيها براعته ومقدرته التقنية التي لا يضاهيه فيها أحد. 
 

نبذة عن الفنان عبد المعبود نجيب

حصل الفنان عبد المعبود علي بكالوريوس كلية الفنون الجميلة 1964 ثم الماجستير فى الفنون الجميلة تخصص حفر 1974 ثم الدكتوراه فى فنون الجرافيك من أوربينو إيطاليا 1980.

عمل أستاذا بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان منذ عام 1964 ثم  انتدب بكلية الفنون الجميلة بالمنيا حتى العام 1985 ثم أستاذا غير متفرغ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

أقام عبد المعبود عددا من المعارض الخاصة منها معرض التصوير والجرافيك بكورتونا - إيطاليا 1980، ومعرض المصريين الأربعة بيزارو - إيطاليا 1980 ومعرض الفن المصرى المعاصر 1982 ومعرض أساتذة كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1983 ومعرض فن الجرافيك بقاعة خان المغربى 2004 ومعرض مئوية كلية الفنون الجميلة عام 2008و المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة (34) 2012 ومعرض (ملتقى أرض الذهب) بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الأمة أبريل 2018 ومعرض الفن المصرى المعاصر - روما بإيطاليا 1976، 1979 وكذلك معرض الجرافيك المصرى بورتا ريكانالى - إيطاليا 1977 ومعرض المبعوثين المصريين روما - إيطاليا 1978 وبينالى الجرافيك - إيطاليا 1980  والمعرض العام في الفنون التشكيلية فى الكويت 1988. 1989 ومعرض الفن المصرى المعاصر بالكويت 1989 ومعارض بالمملكة الأردنية 2009-2010.

وشارك  فى تأسيس كلية الفنون الجميلة بالمنيا 1981، وصمم  العديد من الرسوم الصحفية بمجلات روزاليوسف - صباح الخير وغيرها وأغلفة الكتب المصرية والعربية، وتصميم وتنفيذ العديد من أفلام الرسوم المتحركة من إنتاج ستوديو مهيب للرسوم المتحركة وحصل على جائزة درع المدينة عن الحفر والرسم، كولبوردلو، إيطاليا 1980 وميدالية فن الحفر والرسم، كورتونا، إيطاليا 1980.

ضي الزمالك عبد المعبود نجيب الفنانين التشكيليين المعرض معرض استعادي

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