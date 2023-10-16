الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صالون الأوبرا الثقافى يستعرض 80 سنة من إبداعات أحمد سويلم

أحمد سويلم
أحمد سويلم

تحت عنوان "80 سنة إبداع"، يعقد صالون الأوبرا الثقافى لقاء مع الشاعر الكبير أحمد سويلمبمشاركة كوكبة من المبدعين فى مجال الشعر، منهم الدكتور أحمد عفيفى، الدكتور أحمد فؤاد، الدكتورة شيرين العدوى، الدكتور حسام جايل، ويديره الفنان أمين الصيرفي، وذلك بعد غد الأربعاء الموافق 18 أكتوبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل صالون 100 سنة إبداع بالأوبرا 

 ومن المقرر أن يبدأ الصالون فى تمام الساعة السابعة مساء، وتتخلله فقرة فنية لعازف البيانو هاني نديم بمصاحبة المغنية كاريمان عادل.

يدور الحوار حول المشوار الإبداعي للشاعر أحمد سويلم وأهم قصائده، إلى جانب تاريخ الشعر وأنواعه وأساليبه القديمة والحديثة.

.. حسام موافي يناقش الطب والحياة فى صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى

من جهة أخرى، ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، يعقد صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى لقاء بعنوان "الطب والحياة"، ويستضيف الدكتور حسام موافي رائد الطب الباطني فى مصر وأستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وتديره الكاتبة إيمان عنان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، وذلك فى السابعة مساء اليوم الإثنين على مسرح سيد درويش.

ويتناول الحوار العديد من الموضوعات المرتبطة بالمجالات الطبية وأثرها على الحياة، كما تتم مناقشة بعض العادات والممارسات اليومية الخاطئة وتصويبها للحفاظ على الصحة العامة.

الشاعر أحمد سويلم صالون ثقافي الصالون الثقافى بالأوبرا 80 سنة إبداع أحمد سويلم

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