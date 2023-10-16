خبير العلاقات الدولية: الدور المصرى واضح وراسخ تجاه القضية الفسطينية

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الدور المصري واضح وراسخ فيما يتعلق ببذل الجهود المستمرة المتواصلة لتقديم كل ما يلزم للأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أنه لم تقدم دولة ما قدمته الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، حيث إن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف "البرديسي" خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لا تدخر جهدًا في سبيل بذل كل الجهود السياسية والدبلوماسية، ودور الدولة المصرية لا يستطيع أحد أن يزايد عليه، لافتًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي أظهر رؤية الدولة المصرية التي تتسم بالوضوح والتحديد.

خبير العلاقات الدولية يثمن كلمة الرئيس السيسي مع بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

وقال خبير العلاقات الدولية إن كلمة الرئيس السيسي مع بلينكن وزير الخارجية الأمريكي تعتمد على التوصيف العلمي والدقة في المعلومات وقراءة المفردات والمعطيات وتقديم الأرقام، فقد سقط 12 ألفًا و500 فلسطيني و2700 إسرائيلي.