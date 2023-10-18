أطعمة ومشروبات على مائدة الإفطار تساعد الطلاب على التركيز

تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي تساعد على رفع معدلات التركيز لدى الأفراد بشكل عام، والطلاب بشكل خاص، كما أنها تعمل على تنشيط خلايا الجسم والمخ، بما يرفع معدلات التحصيل لدى الطالب، وهناك مجموعة من الأطعمة التي تسهم في جعل وجبة الإفطار أكثر فعالية، ويحقق منها الجسم أعلى استفادة، وخاصة في المواسم الدراسية، حيث يحتاج الطلاب المزيد من العناصر الغذائية لدعم نموهم وتحقيق أعلى نسب تركيز بما يساعدهم على تحقيق التفوق وخاصة طلاب الثانوية العامة، حيث يظل الطالب لمدة عام كامل يذاكر بتركيز لتحصيل المواد الدراسية ليحقق مستقبل أفضل له باعتبارها سنة دراسية مصيرية.

ونرصد في التقرير أهم تلك الأطعمة.

أطعمة تساعد على التركيز

يأتي على رأس القائمة البيض، الذي يحتوي على العناصر الغذائية الكاملة، ومنها فيتامين ب 12، والكولين والسيلينيوم، بما يسهم في تعزيز صحة خلايا المخ، والمكسرات لأنها غنية بفيتامينات E والزنك والمعادن الضرورية لصحة الدماغ، ويعمل على تحسين الحالة العقلية العامة، والأفوكادو الغني بالكاروتين قد يساعد في تحسين الأداء العقلي، والبنجر الذي يساعد على تحسين تدفق الدم للدماغ، وكذلك الأسماك والمأكولات البحرية، والشوكولاتة الداكنة والكاكاو، والعسل الأسود والكبد، والخضروات مثل الجزر والبصل وزبدة الفول السوداني والباذنجان الذي يساعد خلايا المخ على الاحتفاظ بالمعلومات، والتفاح الذي يعمل على حماية خلايا المخ من الالتهاب.

مشروبات تساعد على التركيز



يساعد عصير الليمون على التركيز لأنه يدخل ضمن الحمضيات، وعصير القصب الذي يحسن الحالة المزاجية ويقلل من التوتر، والموز باللبن ويفضل تحليته بالعسل كبديل عن السكر، ومشروب الشاي بالنعناع الذي يعمل على تقليل التوتر وتحسين الأداء، وعصير البنجر الذي يعمل على تحسين الخلايا العصبية، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من المياه.