الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

خيارات إفطار صحية ولذيذة يمكنك تجربتها قبل التمرين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يمكن أن توفر وجبة الإفطار الصحية العناصر الغذائية والطاقة اللازمة لمساعدتك على الأداء بشكل أفضل أثناء التمرين، سواء كنت تفضل وجبة سريعة وسهلة أو وجبة أكثر تفصيلاً، لذلك فإن خيارات الإفطار الصحية أمرٌ مهم للغاية.

تُشير الأبحاث إلى أنَّ تناول الأطعمة المناسبة قبل التمرين يمكن أن يساعدك على أداء أفضل، وزيادة القدرة على التحمل، ومنع التعب، ومع ذلك، فإن العثور على وجبة إفطار صحية ولذيذة يمكن أن يشكل تحديًا، خاصة إذا لم يكن لديك وقت كاف.

وهناك أفضل خيارات الإفطار التي يمكن أن تساعدك على بدء يومك بشكل إيجابي وإعدادك لممارسة تمرين ناجح، وفقًا لموقع “Top Sante” الطبي، والتي جاءت كالتالي:

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1. الزبادي محلي الصنع بالفواكه والجرانولا: الزبادي مصدر رائع للبروتين، والذي يمكن أن يساعد في بناء وإصلاح الأنسجة العضلية. أضف فاكهتك المفضلة لبعض الكربوهيدرات والألياف، وأضف عليها بعض الجرانولا لمزيد من القرمشة والطاقة.

2. دقيق الشوفان مع اللوز والتوت أو الزبيب: الشوفان مصدر رائع للكربوهيدرات المعقدة، والتي توفر مصدرًا ثابتًا للطاقة أثناء التمرين. أضف بعض اللوز المفروم للحصول على دهون صحية وبروتين، وبعض التوت أو الزبيب للحصول على فيتامينات ومضادات أكسدة إضافية.

3. العصير مع السبانخ والموز: العصير هو وسيلة رائعة لتعبئة الكثير من العناصر الغذائية في وجبة إفطار سريعة وسهلة. قم بمزج بعض السبانخ والموز ومسحوق البروتين (أو ملعقة من الشوفان) والحليب أو الزبادي المفضل لديك للحصول على وجبة صحية ومفعمة بالحيوية قبل التمرين. توفر السبانخ الحديد والمواد المغذية الأخرى، بينما يمنحك الموز جرعة جيدة من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة.

4. بودنغ بذور الشيا مع حليب اللوز: إنها وجبة فطور لذيذة ومثالية غنية بالألياف والبروتين والدهون! نظرًا لأنه مصدر رائع للدهون، هناك إطلاق بطيء للطاقة يغذي جلسات التمرين الشاقة باستمرار.

5. زبدة الفول السوداني على خبز العجين المخمر: هذا مزيج ممتاز من الكربوهيدرات والبروتينات قبل التمرين. تمنحك الكربوهيدرات الطاقة الفورية التي تحتاجها بينما يساعد البروتين في نمو العضلات.

6. البطاطا الحلوة: البطاطا الحلوة غنية بالألياف وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات A وB6 وK والبوتاسيوم. أنها توفر دفقًا مستمرًا من الطاقة مما يساعد على تعزيز التمرين.

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