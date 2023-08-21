الترطيب وممارسة التمارين الرياضية: ماذا تشرب أثناء التمرين؟

ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد الصحية، ومن أهم هذه الفوائد هو تحسين اللياقة البدنية وبناء القوة والمرونة، ومن الأمور الهامة التي يجب أن يهتم بها الأشخاص أثناء ممارسة الرياضة هو الترطيب الجيد للجسم.

أوضح الخبراء، أنه إذا لم يتم الترطيب الكافي، قد يتعرض الجسم لمشاكل صحية خطيرة مثل: الجفاف والإجهاد وتشنجات العضلات، لذا يجب أن نعرف ما هي أفضل المشروبات التي يمكننا تناولها أثناء التمرين للحفاظ على الترطيب المناسب، ففي السطور التالية يقدم الخبراء بموقع " health" الطبي أفضل المشروبات.

الترطيب وممارسة الرياضة:

خلال ممارسة الرياضة، يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل والمعادن عبر التعرق. وللحفاظ على التوازن المائي وتشغيل العضلات بشكل فعال، يجب تعويض الجسم بهذه الفقدانات عن طريق شرب سوائل مناسبة، فما هي أفضل المشروبات التي يمكننا تناولها أثناء التمرين؟

الماء:

يعتبر الماء أفضل مشروب للترطيب أثناء التمرين، فهو يحتوي على صفر سعرة حرارية ويعوض الجسم بالسوائل التي يفقدها عند التعرق، كونه خالٍ من السكر والمواد الكيميائية، فإنه يوفر الترطيب الطبيعي ويساعد في تحسين الأداء البدني.

المشروبات الرياضية:

في حالات التمارين المكثفة والمستمرة لمدة طويلة، قد تكون هناك حاجة لاستبدال السوائل والمعادن التي يتم فقدها بالتعرق بشكل أكثر من الماء العادي، المشروبات الرياضية توفر توازنًا مناسبًا من السوائل والأملاح الضرورية لتعويض الفقدانات الجسمانية وتحسين الأداء البدني.

عصائر الفاكهة الطبيعية:

تعد عصائر الفاكهة الطبيعية مصدرًا ممتازًا للسوائل والمغذيات الطبيعية، إضافة بعض عصائر الفواكه مثل: البرتقال والتفاح والعنب إلى نظام الترطيب خلال التمارين قد يكون مفيدًا في تعويض السوائل التي يتم فقدها.

يجب أن يكون الاهتمام بالترطيب خلال ممارسة الرياضة أحد الأولويات، بغض النظر عما إذا كنت تختار الماء العادي أو المشروبات الرياضية أو عصائر الفاكهة، الأمر المهم هو أن تشرب بانتظام وفقًا لاحتياجاتك الشخصية.