بدء اجتماع وزير الخارجية الأمريكى مع نتنياهو فى تل أبيب

بدأ اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، حول التصعيد العسكري في غزة، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، قد وصل تل أبيب، صباح اليوم الإثنين، قادمًا من مصر.

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أكد خلال تصريحاته للصحفيين بمصر خلال لقائه، أمس، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس وما قامت به حتى لا يتكرر ذلك، مؤكدًا أن الطريقة التي تدافع بها عن نفسها مهمة، ولكن يجب تفادي سقوط المدنيين، كما ستظل أمريكا داعمة لإسرائيل، ولكن يجب احترام القيم المشتركة، وتفادي سقوط المدنيين.

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