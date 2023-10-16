توزيع منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2024 للفصل الدراسي الأول

توزيع منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2024، ارتفعت معدلات البحث، على جوجل بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات واولياء الأمور، والمعلمين، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024.

منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2024

ويعد منهج الصف السادس الابتدائي، ضمن المنهج الجديد للعام الدراسي الحالي 2023/2024،

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن توزيع منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023 2024 الترم الأول.

توزيع منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2024

ويقدم "الدستور" فى التقرير التالي، لطلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم، توزيع منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2024.

جاء توزيع منهج مادة الرياضيات الصف السادس الابتدائي الترم الأول على النحو التالي:

30 سبتمبر + أكتوبر 2023: الوحدة الأولى من الدرس 1 إلى 4، الوحدة الثانية من الدرس 1 إلى 6، الوحدة الثالثة من الدرس 1 إلى 3.

نوفمبر 2023: تابع الوحدة الثالثة من الدرس 4 ل 7، الوحدة الرابعة من الدرس 1 إلى 3، الوحدة الخامسة من الدرس 1 إلى 4

ديسمبر 2023: الوحدة السادسة من الدرس 1 إلى 5، الوحدة السابعة من الدرس 1 إلى 4

يناير 2024: مراجعة عامة على ما سبق دراسته في الفصل الدراسي الأول.

انطلاق العام الدراسي الحالي

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، انطلق العام الدراسي الحالي، في جميع مدارس الجمهوريه، وبدأ العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وينتهي يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، يوم 27 يناير 2024، وتمتد لأسبوعين، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

على أن يأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، على هذا النحو:

بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد، في يوم الأحد 14 يناير 2024،

بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات)، في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.