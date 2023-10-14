توزيع منهج المهارات المهنية للصف الرابع 2024.. وحقيقة خروج المادة من المجموع

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين عن توزيع منهج المهارات المهنية للصف الرابع 2024، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن منهج المهارات المهنية على موقع الوزارة ولم يكن له كتب لهذا العام الدراسي.

فى هذا السياق، تكشف الدستور خلال السطور المقبلة عن توزيع منهج المهارات المهنية للصف الرابع 2024 وأهم ما قاله الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن منهج المهارات المهنية وحقيقة إلغاؤه.

منهج المهارات المهنية للصف الرابع 2024

وجاء توزيع منهج المهارات المهنية للصف الرابع كالتالى حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم:

منهج المهارات المهنية للصف الرابع شهر أكتوبر 2023: الترابط الأسري – الأدوار والمسؤوليات في الأسرة – الزراعة في المنزل – رعاية النباتات الزينة – مصادر المعرفة – المهن الصناعية – الإصلاحات المنزلية.

منهج المهارات المهنية للصف الرابع شهر نوفمبر 2023: المشكلات الأسرية – طرق حل المشكلات لدى الأسرة – الدكتور المهندس هاني عازر – المهن الفندقية والسياحة – المهن الأخرى في أسرتي.

منهج المهارات المهنية للصف الرابع شهر ديسمبر 2023: الموضوع الأول الموارد وإعادة التدوير – الموضوع الثاني منتجات جديدة من إعادة التدوير – الموضوع الثالث إعادة استخدام أشياء متاحة في النتزل – الموضوع الرابع الحياة المستدامة – الموضوع الخامس ميزانية الأسرة – المستكشف النشط ليليجول سيداغات – مراجعة على المحو الثاني.

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وكانت وزارة التربية والتعليم قد كشفت حقيقة إلغاء المادة أو خروجها من المجموع وقالت إن مادة المهارات المهنية أصبح ليس لها كتاب ويوجد المنهج الخاص بها على موقع وزارة التربية والتعليم، وكشفت الوزارة خلال تصريحاتها أن هذا القرار جاء لتقليل النفاقات.