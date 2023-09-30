هل خرجت من المجموع؟.. حيرة بين أولياء الأمور بسبب "المهارات المهنية" ومناشدة بالتوضيح

انتشرت حيرة بين أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية بعد تداول عدد من المدارس قرار بأن مادة المهارات المهنية أصبحت خارج المجموع.

قال المنشور المتداول من داخل أحد المدارس: «أولياء الأمور نحيط علمكم أن مادة المهارات المهنية أصبحت خارج المجموع وسوف يتم تدريسها بشكل مبسط للطلاب».

فى حين حصلت «الدستور» على مستندات توضح أن هذا العام الدراسي لا يوجد كتب لمادة المهارات المهنية بعكس العام الماضي، وسوف يتم رفع المنهج على موقع وزارة التربية والتعليم فقط وعدم طباعته.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حتى الآن لم يأتى أى خطابات رسمية من وزارة التربية والتعليم للمدارس الحكومية بأن هذه المادة أصبحت خارج المجموع، وأضافت المصادر خلال تصريحاتها: «حتى الآن المادة كما هى عليه على وضع العام الماضي وهى أنها داخل المجموع».

فيما ناشد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوضيح الحقيقة وإصدار بيان رسمى يوضح الأمر وأنها خارج أم داخل الموضوع وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد الذي بدأ اليوم 30 سبتمبر فى 13 محافظة وسوف يبدأ فى باقى المحافظات غدًا الاحد 1 أكتوبر وعلى رأسهم القاهرة والجيزة.

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وكانت قد استحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم في 2021 مادة المهارات المهنية ضمن نظام التعليم الجديد «تعليم 2.0»، وطبقت على الصف الرابع الابتدائي أولا ثم انتقلت مع نفس الدفعة إلى الصف الخامس، وسيتم الاستمرار في تعميمها حتى الشهادة الإعدادية.

أولا، مادة المهارات المهنية عبارة عن منهج متعدد التخصصات يجمع ما بين المجالات المختلفة، ويضم المجال الصناعي والزراعي والاقتصاد والمسرح والمكتبة والإعلام التربوي.

وللمادة كتاب ودليل معلم، وهي إجبارية على جميع الطلاب وليست اختيارية، وهي بين مواد النجاح والرسوب، وتضاف للمجموع.