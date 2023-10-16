الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يشارك فى يوم الغذاء العالمى تحت عنوان "المياه هى الحياة"

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في احتفال منظمة الأغذية والزراعة الفاو بيوم الغذاء العالمي بمقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما.

وألقى شو دينيو مدير منظمة الأغذية والزراعة كلمة ترحيبية بالرؤساء والملوك والوزراء رؤساء الوفود في هذا الحدث الكبير.

أهمية الغذاء 

وأشار مدير منظمة الأغذية والزراعة إلى أهمية المياه والغذاء في عالمنا الحالي، حيث شدد على أهمية المياه في وجود الغذاء، وبالتالي خلق أنظمة غذائية صحية آمنة ومستدامة، كما أشار إلى بعض المحاولات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المياه وإدارتها بشكل جيد 
وإلى الابتكارات والحلول العلمية والاستثمار في المياه وإدارتها والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال، وكذا أهمية انخراط المزارعين في هذا الأمر، بالإضافة إلى نشر المعلومات داخل المجتمعات الزراعية.

أنظمة غذائية 

من ناحية أخرى، أشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو إلى أهمية تبني أنظمة غذائية في كل المجتمعات، كما أشار إلى عدد من المحاور القائمة حاليًا نحو تبنى أنظمة غذائية مستدامة في عدد من المناطق في دول العالم.. وأن منظمة الفاو معنية حاليًا بدعم الشباب ومشاركتهم وعقد عدد من المنتديات العالمية في مجالات الانظمة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب العالم.

هذا وقد حضر الاحتفال السفير بسام راضي رئيس بعثتنا الدبلوماسية في روما والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

وزير الزراعة يشارك يوم الغذاء العالمي تحت عنوان المياه

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