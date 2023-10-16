الفنون التشكيلية تطلق مسابقة "حلوة يا بلدي".. اعرف الشروط

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أعلن الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن انطلاق مسابقة "حلوة يا بلدي" التي تقام بمتحف الأمير وحيد سليم، بالشروط التالية:

- ألا يزيد السن عن 20 سنة.

- مقاسات العمل الفني لا تقل عن 20 × 30 سم.

- الخامات المستخدمة متروكة لحرية المتقدمين.

- يمكن إرسال أعمال التصوير الفوتوغرافي على الرابط التالي: https://www.facebook.com/WaheedEldeenSeleemMUSEUM

علما بأن آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة يوم 12 نوفمبر 2023 بمقر المتحف في 54 ش ترعة الجبل بجوار نادى المطرية الرياضى امام محطة مترو أنفاق المطرية، ويتم إعلان نتيجة المسابقة وإقامة معرض لكل الأعمال المشاركة يوم 28 نوفمبر 2023 الساعة الـ11 صباحًا.

الفنون التشكيلية يحتفي بنصر أكتوبر

وفي سياق آخر؛ أعد قطاع الفنون التشكيلية، برنامجا فنيا وثقافيا حافلا ومتنوعا، احتفاء بهذه المناسبة، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

ومن أبرز ما يتضمنه البرنامج ما يلي: يطوف مشروع "بستان الإبداع" مدن القناة بدءًا من محافظة بورسعيد ثم محافظة الإسماعيلية، وصولًا إلى محافظة السيويس ويمضي فريق العمل في كل محافظة ثلاثة أيام تتضمن زيارات للمواقع الحربية والمتاحف والميادين التاريخية المرتبطة بحرب أكتوبر وندوات يتحدث خلالها عدد من أبطال نصر أكتوبر، وذلك لعدد 50 طفلًا من المرحلة الابتدائية من أبناء كل محافظة.

فضلا عن استضافة ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي الدورة الثامنة تحت عنوان (الخط والنصر) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافة والجمعية المصرية للخط العربي، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، ومعرض لأعمال الفنانين المصرين الذين تناولوا هذه الحقبة من مقتنيات متحف الفن المصري الحديث، وكذلك إقامة معرض استيعادي للفنان الراحل سعيد العدوي بمناسبة مرور 50 سنة على رحيله، بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي بالزمالك).

كما تقام عدة ندوات احتفاء باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، ومنها "شخصيات مصرية لها تاريخ" يحاضر فيها كل من (اللواء مجدي أحمد شحاتة كان نقيبًا بوحدات الصاعقة وادي فيران – اللواء محمد عبدالعظيم عبدالرحمن وكان ملاوما أول البحث الثالث الميداني – اللواء مصطفى كامل عبدالباسط محافظ البحيرة السابق – العميد أحمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق) ويتخلل الندوة فقرة فنية، "سينما الحرب" يحاضر فيها كل من (اللواء سمير فرج – ا.د. ثناء هاشم أستاذ بقسم السيناريو بمعهد السينما – ا. عصام زكريا الناقد السينمائي – ا.د. وليد سيف أستاذ بالمعهد العالي للنقد الفني) ومن تقديم العميد د. إسلام جعفر، و"حرب الاستنزاف وتأثيرها على الفن التشكيلي" يحاضر فيها كل من (اللواء عمرو عز الدين من أبطال إيلات – اللواء نبيل عبدالوهاب من أبطال إيلات – اللواء نورالدين بطل موقعة كبريت – د. خالد هنو فنان تشكيلي)، وذلك متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.