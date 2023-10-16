الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، وبصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة؛ بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.      

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.   

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة؛ بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

وأكد الفقي، خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور وزيرة الهجرة، سها جندي، أن تعديل القانون، إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج؛ توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا؛ تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك، وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.

فتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم

ونص تقرير اللجنة، على أنه  صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج؛ متضمنًا أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المقررة على الاستيراد مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية علي حساب وزارة المالية، ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه شرط يفرض على من يرغب في الاستفادة من أحكامه تحويل المبلغ النقدي المستحق خلال مدة ستة أشهر انتهت فعليًا بحلول منتصف شهر مايو 2023.

وقال النائب: وفي ضوء المزايا الجدية التي تقدمها المبادرة، وبعد أن وردت مناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم تسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصًا من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين في الخارج، فقد استجابت لمطالبهم وأعدت مشروع القانون المعروض.

مجلس النواب مشروع قانون التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الخطة والموازنة وزيرة الهجرة

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